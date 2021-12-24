Санта-Клаус прилетел на Чукотку под контролем ПВО США

Санта-Клаус в пятницу пролетел над Россией на санях, запряженных девятью оленями, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

По данным американских и канадских военных, по традиции следящих за перемещениями Санты, в рамках своего 66-го турне волшебник вылетел из резиденции на Северном Полюсе, посетил чукотские поселки Провидение и Лорино, после чего продолжил путь над Россией.

С 1955 года в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за путешествием Санта-Клауса. Для контроля его рождественского маршрута NORAD использует спутники, радары и самолеты-истребители.

Мерцающий красный нос вожака упряжки Санты, оленя Рудольфа, служит для военных ориентиром.

Габариты саней Санта-Клауса измеряются в сахарных палочках и конфетах.

