Санкт-Петербург признали лучшим городом для знакомства с Россией
Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов, с которого, по мнению россиян, иностранцам стоит начинать знакомство с Россией. За то, чтобы присвоить Северной столице звание лучшего города для первого знакомства со страной, выступили 56 процентов россиян.
По данным сервиса Aviasales, в Северную столицу чаще всего приезжают туристы из Германии, Казахстана, Италии, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Армении.
На втором месте расположилась Москва. За ее проголосовали 32 процента опрошенных. Аналитики выяснили, что этот город пользуется популярностью у туристов из Казахстана, Белоруссии, Германии, Армении, Израиля, Чехии и Китая.
Замыкает тройку лучших городов для знакомства с Россией Казань — посетить её иностранцам советуют 7 процентов россиян. В столицу Татарстана чаще всего прилетают туристы из Казахстана, Белоруссии, Чехии, Германии, ОАЭ и Великобритании, сообщает «ФедералПресс».
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