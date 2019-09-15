Самый опытный российский космонавт не полетит на МКС

Самый опытный российский космонавт Федор Юрчихин остается на Земле, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из центра подготовки космонавтов.

Медкомиссия пришла к выводу, что состояние здоровья Юрчихина, которому исполнилось 60 лет, не позволяет ему продолжать тренировки для подготовки к полетам.

Федор Юрчихин совершил пять полетов на орбиту Земли и девять раз выходил в открытый космос, суммарное пребывание космонавта вне Земли составляет 672 суток и 21 час, напоминает Газета.ru.

Ранее космонавты Сергей Рязанский и Олег Артемьев рассказали в эфире НСН, на каких инстументах играют члены экипажа МКС.

