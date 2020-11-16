Самый холодный день с начала осени может случиться в понедельник в Москве

Самый холодный день текущей осени ожидается Москве в понедельник, передает РИА Новости.

Днем будет до минус 2 градусов по Цельсию и облачно, ночь на вторник также будет холодной – до минус 4-6 градусов.

Ожидается небольшой юго-восточный ветер, атмосферное давление будет на уровне 761 мм ртутного столба, что выше нормы.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры