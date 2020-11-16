Самый холодный день с начала осени может случиться в понедельник в Москве
16 ноября 202008:35
Самый холодный день текущей осени ожидается Москве в понедельник, передает РИА Новости.
Днем будет до минус 2 градусов по Цельсию и облачно, ночь на вторник также будет холодной – до минус 4-6 градусов.
Ожидается небольшой юго-восточный ветер, атмосферное давление будет на уровне 761 мм ртутного столба, что выше нормы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru