Самый дорогой баран в мире обошелся почти в 500 тысяч долларов

Цена самого дорогого в мире барана составила 367,5 тысячи фунтов (около 490,6 тысячи долларов). Он был продан на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии. Об этом сообщает британское издание Independent.

Баран по кличке Double Diamond («Двойной бриллиант») относится к породе тексель, популярной в Британии из-за высокого качества мяса.

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Отмечается, что первоначальная ставка составила 10,5 тысячи фунтов (около 14 тысяч долларов).

Рекордная цена установлена не только для Великобритании, а также для всего мира. Ранее самая высокая цена на барана была установлена в 2009 году. В шотландском Ланарке баран был продан за 231 тысячу фунтов, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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