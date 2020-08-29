Самый дорогой баран в мире обошелся почти в 500 тысяч долларов

Цена самого дорогого в мире барана составила 367,5 тысячи фунтов (около 490,6 тысячи долларов). Он был продан на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии. Об этом сообщает британское издание Independent.

Баран по кличке Double Diamond («Двойной бриллиант») относится к породе тексель, популярной в Британии из-за высокого качества мяса.