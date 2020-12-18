Самую ожидаемую игру Cyberpunk 2077 изъяли из продажи
18 декабря 202010:44
Sony отзывает из магазинов игру Cyberpunk 2077 после скандала.
Игра создавалась с 2013 года, ее релиз стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире. Вышла она всего неделю назад.
Однако вскоре игру начали критиковать из-за возникших сбоем и проблем совместимости, пишет «Свободная пресса».
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18 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru