Samsung Pay прекратит работу в России с 3 апреля

Бесконтактные платежи в сервисе Samsung Pay с картами платежной системы «Мир» перестанут работать в России с 3 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте компании Samsung.

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир"... будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении... будет работать без изменений», — указали в компании.

Карты «Мир», добавленные в приложение Samsung Pay ранее, будут удалены, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ограничения касаются только пользователей в России, в Samsung отметили, что в Белоруссии платежный сервис продолжит работать как прежде.

