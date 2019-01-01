Самозанятые смогут делать взносы в ПФР через мобильное приложение

Самозанятые смогут перечислять взносы в Пенсионный фонд России в мобильном приложении в случае желания формировать такие накопления. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ФНС, где обсуждались промежуточные итоги работы проекта «Налог на профессиональный доход» (НПД).

По данным Мишустина, в налоговом эксперименте уже приняли участие свыше 107 тысяч налогоплательщиков. Они выдали около девяти с половиной миллионов чеков на общую сумму более восьми миллиардов рублей. В целом сумма уплаченного налога составил 127 миллионов рублей, отмечает Телеканал «360».

Проект пока запущен в четырех регионах. Главные плюсы НПД — простая регистрация и администрирование, а также небольшие налоговые ставки: 4% и 6% в зависимости от категории покупателя. В бюджет субъекта Федерации поступают 63% собранных средств, остальные 37% - в фонд обязательного медицинского страхования.

