Самолёт Wizz Air с россиянами вернулся из Киева в Будапешт

Самолёт авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс Будапешт-Москва, вернулся из Киева в Будапешт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу авиакомпании.

Пассажиры рейса смогут улететь в Москву в среду, рассказали в справочной службе.