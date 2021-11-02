Самолёт Wizz Air с россиянами вернулся из Киева в Будапешт

Самолёт авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс Будапешт-Москва, вернулся из Киева в Будапешт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу авиакомпании.

Пассажиры рейса смогут улететь в Москву в среду, рассказали в справочной службе.

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Самолёт Wizz Air, летевший из Будапешта утром 2 ноября, не смог сесть в Москве из-за сильного тумана. Самолёт приземлился в Киеве, после чего ему запретили лететь в Россию. Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал такой поступок Киева издевательством над людьми.

Ранее МЧС предупредили москвичей о сохранении сильного тумана в столице до конца суток, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:СамолётКиев
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