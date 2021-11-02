Самолёт Wizz Air с россиянами вернулся из Киева в Будапешт
Самолёт авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс Будапешт-Москва, вернулся из Киева в Будапешт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу авиакомпании.
Пассажиры рейса смогут улететь в Москву в среду, рассказали в справочной службе.
Самолёт Wizz Air, летевший из Будапешта утром 2 ноября, не смог сесть в Москве из-за сильного тумана. Самолёт приземлился в Киеве, после чего ему запретили лететь в Россию. Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал такой поступок Киева издевательством над людьми.
Ранее МЧС предупредили москвичей о сохранении сильного тумана в столице до конца суток, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- СМИ: Мурашко отчитал медиков-антипрививочников на заседании штаба
- Самолёт Wizz Air с россиянами вернулся из Киева в Будапешт
- Ребенку стало плохо на борту самолёта, вынужденно севшего в Нижним Новгород из-за тумана
- «Единая Россия» исключила депутата Марченко за голосование против бюджета
- Зеленский прогулял своё выступление на климатическом саммите в Глазго
- В МВД предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов
- МЧС: Москва останется в тумане до конца дня
- Привитых первым компонентом перестанут пускать в свердловские ТЦ с начала зимы
- Патрушев встретился с главой ЦРУ в Москве
- «Взаперти»: Пассажиры московских рейсов, севших в Нижнем Новгороде, жалуются в прокуратуру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru