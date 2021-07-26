Самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом

В Екатеринбурге самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» успешно приземлился с отказавшим автопилотом, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Самолет следовал по маршруту «Минеральные воды – Екатеринбург». Во время рейса от воздушного судна А-320 поступила информация об отказе автопилота. Из-за этого посадка была совершена в ручном режиме. Приземление удалось произвести на 24 минуты позже запланированного срока. Самолет приземлился в 14.05 по местному времени.

В результате посадки пострадавших нет. Всего на борту находились 130 пассажиров, из них 21 ребенок.

