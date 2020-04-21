Самолет доставил в Екатеринбург из Турции российских туристов

Борт «Уральских авиалиний» доставил в Екатеринбург из турецкой Антальи российских туристов, информирует администрация аэропорта Кольцово на своём сайте. Как уточнили в оперативном штабе по коронавирусу в Свердловской области, на родину прилетели 69 россиян – жители Екатеринбурга и Челябинска.

В Челябинскую область граждан переправят автобусом. В отношении прибывших пассажиров применяются повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Туристы даже не будут перемещаться через терминалы аэропорта.

Вывозной рейс организован по утвержденному Росавиацией графику при содействии правительства Свердловской области, МИД России, министерства транспорта и Роспотребнадзора.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
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