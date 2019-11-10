Самолет Челябинск-Сочи экстренно сел в Самаре из-за курящей пассажирки

Самолет, который совершал рейс из Челябинска в Сочи, был вынужден приземлиться в Самаре из-за курившей пассажирки. Об этом сообщает РИА «Новости» ссылаясь на пресс-службу Куйбышевской транспортной прокуратуры. Уточняется, что во время полета девушка курила в туалете электронную сигарету.

Речь идет о воздушном судне компании «Победа». Пассажирка была снята с рейса. После этого самолет продолжил свой полет по запланированному маршруту.

