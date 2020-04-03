Самоизолированный Телеграм обсуждает губернаторопад

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Президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал, что пик эпидемии не пройден, поэтому принято решение продлить нерабочий период с сохранением зарплат до 30 апреля. Гражданам предписано соблюдать режим самоизоляции, а главам регионов предоставлены дополнительные полномочия.

«ВОРЧ» считает, что меры оправданы:

«В США эпидемия похожа уже на фильмы про зомби-апокалипсис. Во всем мире количество заболевших приближается к миллиону. И это только начало. Все потому, что эти страны вовремя не приняли жесткие меры по профилактике и борьбе с коронавирусом. У нас есть шанс пойти по другому пути, и все будет зависеть от того, как россияне будут все четко соблюдать. Уже многие врачи сказали, что пик и окончание эпидемии будут приближаться или отдаляться в зависимости от соблюдения всех правил безопасности и САМОИЗОЛЯЦИИ».

«Всевидящее око» находит удивительным то, что утвержденные президентом меры кто-то считает избыточными:

«Поразительно, конечно, что люди во всех подробностях пронаблюдали происходящее в Италии, с тысячами заражений и последующим строгим режимом изоляции – и все равно не понимают, что и почему делается. Московским властям тоже нужно было дождаться тысяч заражений и сотен смертей? Чтобы ваша невозможность шашлыка поесть смотрелась обоснованнее? Да вы же первые бы начали возмущаться, что власти ничего не делают и убивают людей. Сидите, в общем, дома».

«Нет значит нет» пишет о нарушителях режима самоизоляции:

«Сидеть дома сложно, особенно с маленькими детьми. Они постоянно залезают на подоконник, глядя с тоской на качели и горки, опечатанные лентой. Но на улицу уже не просятся – привыкли. А сегодня вдруг начали проситься. Почему? Да потому что какие-то умники вывели малышей погулять на огороженную пустую площадку. Взрослые просто задолбались на изоляции с орущими детьми, которым не объяснишь, почему на улицу сейчас нельзя. Постепенно на площадку стянулись другие смелые родители в масках с детьми без. Я правда не понимаю, что движет этими людьми. Быть безответственным в отношении себя – это выбор. Но зачем подвергать опасности другого, беззащитного, который от тебя зависит? В голове не укладывается».

«АДЕКВАТ» предвидит, что из-за наличия нарушителей властям придется ввести гораздо более жесткие меры контроля:

«20% населения не желает соблюдать режим самоизоляции, говорит Собянин. 20% популяции показывают себя законченными дегенератами, добавлю я от себя. Кому интересно, как меньшинство решает за большинство – вот он, химически чистый случай. Этими 20% голосов мы имеем все шансы получить и режим чрезвычайной ситуации, и режим чрезвычайного положения, и черт знает сколько смертей, которых могло бы не быть, если бы каждый пятый не был дегенератом. Убей в себе дегенерата. Сиди дома».

Депутат Госдумы Евгений Примаков предлагает решение проблемы с дистанционным обучением детей:

«Сейчас миллионы наших детей сидят по домам. И учатся "дистанционно". Но не у всех этих детей – несмотря на большую доступность интернета – есть хорошая скорость соединения, есть компьютеры. Мы помним (кто постарше) образовательный четвертый канал в советские времена. И я уверен, что регулярные такие вот образовательные программы – по математике, географии, литературе, истории, физике, химии, языкам – сейчас очень, даже ОЧЕНЬ нужны. Для сотен тысяч, миллионов детей это было бы очень серьезной помощью в образовании, мы очень сильно теряем время».







