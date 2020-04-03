Самоизолированный Телеграм обсуждает губернаторопад
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Режим самоизоляции в России
Президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал, что пик эпидемии не пройден, поэтому принято решение продлить нерабочий период с сохранением зарплат до 30 апреля. Гражданам предписано соблюдать режим самоизоляции, а главам регионов предоставлены дополнительные полномочия.
«ВОРЧ» считает, что меры оправданы:
«В США эпидемия похожа уже на фильмы про зомби-апокалипсис. Во всем мире количество заболевших приближается к миллиону. И это только начало. Все потому, что эти страны вовремя не приняли жесткие меры по профилактике и борьбе с коронавирусом. У нас есть шанс пойти по другому пути, и все будет зависеть от того, как россияне будут все четко соблюдать. Уже многие врачи сказали, что пик и окончание эпидемии будут приближаться или отдаляться в зависимости от соблюдения всех правил безопасности и САМОИЗОЛЯЦИИ».
«Всевидящее око» находит удивительным то, что утвержденные президентом меры кто-то считает избыточными:
«Поразительно, конечно, что люди во всех подробностях пронаблюдали происходящее в Италии, с тысячами заражений и последующим строгим режимом изоляции – и все равно не понимают, что и почему делается. Московским властям тоже нужно было дождаться тысяч заражений и сотен смертей? Чтобы ваша невозможность шашлыка поесть смотрелась обоснованнее? Да вы же первые бы начали возмущаться, что власти ничего не делают и убивают людей. Сидите, в общем, дома».
«Нет значит нет» пишет о нарушителях режима самоизоляции:
«Сидеть дома сложно, особенно с маленькими детьми. Они постоянно залезают на подоконник, глядя с тоской на качели и горки, опечатанные лентой. Но на улицу уже не просятся – привыкли. А сегодня вдруг начали проситься. Почему? Да потому что какие-то умники вывели малышей погулять на огороженную пустую площадку. Взрослые просто задолбались на изоляции с орущими детьми, которым не объяснишь, почему на улицу сейчас нельзя. Постепенно на площадку стянулись другие смелые родители в масках с детьми без. Я правда не понимаю, что движет этими людьми. Быть безответственным в отношении себя – это выбор. Но зачем подвергать опасности другого, беззащитного, который от тебя зависит? В голове не укладывается».
«АДЕКВАТ» предвидит, что из-за наличия нарушителей властям придется ввести гораздо более жесткие меры контроля:
«20% населения не желает соблюдать режим самоизоляции, говорит Собянин. 20% популяции показывают себя законченными дегенератами, добавлю я от себя. Кому интересно, как меньшинство решает за большинство – вот он, химически чистый случай. Этими 20% голосов мы имеем все шансы получить и режим чрезвычайной ситуации, и режим чрезвычайного положения, и черт знает сколько смертей, которых могло бы не быть, если бы каждый пятый не был дегенератом. Убей в себе дегенерата. Сиди дома».
Депутат Госдумы Евгений Примаков предлагает решение проблемы с дистанционным обучением детей:
«Сейчас миллионы наших детей сидят по домам. И учатся "дистанционно". Но не у всех этих детей – несмотря на большую доступность интернета – есть хорошая скорость соединения, есть компьютеры. Мы помним (кто постарше) образовательный четвертый канал в советские времена. И я уверен, что регулярные такие вот образовательные программы – по математике, географии, литературе, истории, физике, химии, языкам – сейчас очень, даже ОЧЕНЬ нужны. Для сотен тысяч, миллионов детей это было бы очень серьезной помощью в образовании, мы очень сильно теряем время».
Белоруссия игнорирует коронавирус
Телеграм с большим интересом и некоторой тревогой наблюдает за президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который отказывается принимать серьезные меры для недопущения массовых заражений.
«Доктор прописал» отмечает, что за Лукашенко пристально следят не только в России:
«Александр Григорьевич тем временем семимильными шагами идет к мировой славе. Насчет успеха не уверены, правда... Вот в Англии, например, пишут: мол, отказывается что-либо менять, помогут водка и сауна. Удивляются, что даже футбол не запретил».
«Катарсис» комментирует знаменитое высказывание Лукашенко, сделанное рядом с хоккейным полем:
«Лукашенко про коронавирус: "Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник – это самое лучшее здоровье. Антивирусное лекарство, самое настоящее". Понятно, что Батька работает в жанре стендапа. Но, во-первых, это уже напоминает 1986 год с тезисами "Тут никакой радиации нет. Посмотрите сами". А во-вторых, холод – это вполне приемлемая среда сохранения для вируса, а никакое не антивирусное лекарство. Вирус может уничтожить как раз наоборот – солнечный свет и нагревание».
«Мейстер» видит признаки того, что Лукашенко скоро сдастся и пойдет по пути стран, вводящих карантинные меры:
«Минск, похоже, близок к тому, чтобы сдаться под напором коронавируса. Долгое время Лукашенко банально игнорировал распространение инфекции, надеясь на то, что республику минует чаша сия из-за достаточно высокой изолированности страны. Карантинные мероприятия носили формальный характер. В итоге крайне сложная ситуация сложилась в Витебской области, где власти экстренно на выходных начали отменять все публичные мероприятия и закрывать ярмарки. Там же сегодня скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом (если верить всяким вражеским голосам, то в реальности счет идет уже на десятки). Постепенно меняется и риторика президента страны. Если еще несколько дней назад Лукашенко играл в хоккей и говорил о том, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, то теперь он полагает, что в стране пик заболеваемости и "молит Бога, чтобы к Пасхе он пошел на спад". Грустный, но показательный пример. Если вовремя не прислушаться к рекомендациям врачей, то остается только уповать на Божье милосердие».
Политолог Сергей Старовойтов догадывается, почему президент Белоруссии до последнего отказывается признать серьезность угрозы:
«Коронавирус запугал все человечество, как злое древнее божество. Он требует массовых жертв, он нагоняет ужас, как всадники Дюрера или как творчество анонимных телеграмеров. Очень важно, что вирус хочет признания. Более того, он разделил все человечество на тех, кто признает вирус, тех, кто с ним борется, и тех, кто его игнорирует. Безбожные циничные китайцы признали его силу, но боролись и победили. Вялая Европа, привыкшая впускать в себя все инородное, покорно подчинилась вирусу – и теперь платит горькую цену. Трамп призывает Америку не терять самообладания, доказывая, что у них с коронавирусом одна природа и одни в общем-то повадки. Путин относится к вирусу серьезно. Он считает вирус чем-то вроде фашистов и мрачно мобилизует нацию на борьбу. Ни шагу назад, каждый регион должен стать Брестской крепостью, и тогда к 9 мая мы победим! И только Лукашенко доказывает своему народу, что никакого вируса нет! Потому что Батька, обаятельный и хитрый вождь белорусов, осознает главное: власть в стране должна быть у кого-то одного».
Ковид-диссидентская позиция Лукашенко омрачила отношения Москвы и Минска: белорусский лидер осудил решение правительства России закрыть границу между двумя странами. Символично, что свои претензии он высказал в День единения народов России и Белоруссии. «Темник» рассказывает, как лидеры двух стран поздравили друг друга с этой датой:
«Утром, условно в начале рабочего дня, ленты опубликовали поздравление Лукашенко. Словоохотливый экстраверт Бацька <…> текущий момент оценил как пребывание на пороге нового объединительного этапа и подчеркнул важность выработки взаимоприемлемых решений. <…> Выдержки из поздравления Путина были размещены на сайте Кремля ровно в 10.00. Процитированные формулировки более чем сдержанны. В коротком отрывке, касающемся оценки текущего состояния дел и итогов интеграционного двадцатилетия, дважды используется слово "взаимовыгодный", а для будущих решений употреблено слово "оптимальный". Все ровненько, вежливо, но без признаков проявления эмпатии. Годовщина выходит очень сдержанной и не только потому, что торжественные мероприятия были отменены из-за вируса».
Борьба с пандемией в мире
Телеграм следит за тем, какие меры принимают для победы над коронавирусом в других странах, и насколько эти меры действенны.
«Ватфор | Автострадный think tank» полагает, что универсального рецепта, единого для всех стран, быть не может:
«Когда приводят в пример борьбу с COVID-19 в Сингапуре и Южной Корее, приходится разводить руками: найдете две одинаковые страны, тогда и поговорим. В каждой стране свои особенности, делающие копирование чужого опыта бессмысленным. <…> Если вы изолируете стандартную европейскую семью дома, вы изолируете пару, может быть, с детьми; если вы изолируете стандартную индийскую семью – это много людей, соседствующих с другими многолюдными семьями. Про трущобы и говорить нечего. Чтобы людей изолировать, надо, чтобы они были привязаны к жилью, а в Индии широка внутренняя миграция. Поэтому когда власти ввели эту изоляцию, люди ринулись через всю страну к "родовым гнездам". Поскольку транспортная система обрушилась, многим пришлось передвигаться пешком, да еще и быть битыми полицейскими. Такой бардак вирусу только на руку».
«Мышь в овощном» рассказывает, в каких странах победить вирус намерены с помощью оружия:
«Интересно, что, наряду с США, еще одной страной, где люди на фоне эпидемии радостно скупают все стреляющее, стала Венгрия. Правда, с "настоящим" огнестрелом у них в стране все непросто: на 9,7 млн жителей в стране насчитывается, по разным данным, всего от 200 до 300 тысяч владельцев такого оружия. Поэтому грозные наследники Аттилы несут с полок спортивных магазинов все подряд, не требующее специальной лицензии, включая стартовые и газовые пистолеты, луки с арбалетами и, конечно, резинострелы. Как пишут местные СМИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие товары вырос в пять раз, и его сдерживает, главным образом, дефицит травматики на складах».
«Далеко ли до Таллинна?» пишет, что для властей Эстонии пандемия стала поводом избавиться от мигрантов:
«Пандемия коронавируса дала консервативной части эстонской правящей коалиции шанс реализовать свою давнюю мечту, существенно ограничив миграцию из третьих стран. Только вчера глава МВД, лидер EKRE Март Хельме заявлял, что "продовольственная безопасность Эстонии не зависит от 300 работающих в сельхозпромышленности иностранных рабочих". И вот сегодня кабмин одобрил поправки – иностранцы из стран вне ЕС в случае потери работы должны немедленно покинуть Эстонию».
«Каталонский карантин» рассказывает о безобразной организации работы мадридских больниц:
«"Обезьяна на роликах лучше бы все организовала", – цитирует El País врачей и медсестер, вызванных работать в мадридский импровизированный госпиталь в выставочном центре в IFEMA. Они жалуются на то, что являясь по вызову, чтобы работать, они, бывает, ожидают по несколько часов распределения в смену, а после многим не оказывается места, и они ни с чем возвращаются домой, – и это при том, что поликлиники и больницы, откуда они мобилизованы, закрыты. Подразумевается, что у некоторых из них есть и частные практики, которые они временно закрыли для того, чтобы помочь бороться с общей бедой, – и им обидно, что их время пропадает без пользы».
«Разведдозор» пишет, какие полезные задачи сумел решить Китай в процессе борьбы с вирусом:
«В борьбе с эпидемией COVID-19 китайцам удалось решить целый ряд инновационных технологических задач не только в интересах нынешней ситуации с пандемией, но и с прицелом на будущее экономическое лидирование. В частности, спутниковая навигационная система "Бэйдоу", с более чем 2,5 тыс. наземными приемными станциями и сотней тысяч терминалов, была использована для решения целого комплекса задач. <…> Было достаточно быстро налажено производство дефицитных аппаратов ИВЛ в объеме до 20 тыс. в месяц уже к середине марта с.г., а восемь предприятий получили сертификат Евросоюза и начинают поставки для европейских потребителей. Пример Китая с его ресурсами важен для организации сопротивления вирусу в условиях России. Мы много слышали (и кое-что знаем) о наличии подобных программ у нас, однако хотелось бы увидеть практическую отдачу от всяких "не имеющих аналогов в мире" разработок в столь тяжелый для страны период».
Отставки губернаторов
За сутки уволились главы трех российских регионов. Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил руководить регионом главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. На посту главы Республики Коми Сергея Гапликова сменил бывший замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба. Камчатским краем вместо Владимира Илюхина будет руководить Владимир Солодов, который до сих пор занимал должность председателя правительства Якутии.
«Медиатехнолог» рассуждает о причинах отставок:
«Очевидных провалов Гапликов не допустил, за исключением массового заражения в Эженской больнице, где врач-балбес, зав хирургического отделения, пришел на работу после отдыха своей дочери в Европе и заразил 54 сотрудника – Коми по количеству инфицированных коронавирусом сразу вышла на третье место после Москвы и Питера. Именно это и стало переломной ситуацией. <…> В то же время Орлов к своей отставке шел давно, и причина очевидна – это Шиес, ставший опорным пунктом борьбы с властью и вышедший с этой повесткой на федеральный уровень».
«Мюсли вслух» догадываются, у какого еще губернатора могут возникнуть проблемы:
«В 7 из 85 субъектов Федерации не отмечено случаев заражения. Однако при этом в 2 из них – в Камчатском и Хабаровском краях – не было проведено ни одного теста на коронавирус. Главный санитарный врач России Анна Попова публично пристыдила губернаторов за это, сказав про необходимость большей активности и увеличения объемов тестировании. Она напомнила, что в Хабаровске находится НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора – базовое эпидемучреждение на Дальнем Востоке. <…> Не хотим накликать, конечно, однако похоже, что губернатор от ЛДПР Сергей Фургал заработал как минимум жирный минус в карму».
Политолог Станислав Белковский пишет о том, что объединяет новых руководителей Архангельской области и Коми:
«Примечательно, что оба новоназначенных нынче губернатора тесно связаны, так или иначе, с медициной. Главным достижением нового начальника Архангельской области Александра Цыбульского (кстати, выпускника программы "Лидеры России") на его прежнем посту губернатора Ненецкого АО считается модернизация центральной окружной больницы, а также реализация программы "Красный чум" (не путать с коричневой чумой и др.) по обеспечению интенсивной охраны здоровья оленеводов (эксперты, молчать!). Новейший босс Республики Коми Владимир Уйба 16 лет (2004-2020) возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство, ответственное за развитие высокотехнологичной медицины. Приведет ли эпидемия коронавируса к нашествию медиков на различные ответственные посты в исполнительной власти, особенно регионального уровня, пока неясно».
«Политтранзит» считает, что всем сейчас будет полезно понаблюдать за Коми:
«Коми, конечно, не сможет быстро показать результаты в медицинском аспекте, но будет очень интересно посмотреть на его [Уйбы – ред.] первоочередные шаги и сравнить результаты с другими регионами».
«Политджойстик» допускает, что за отставками может последовать нечто большее, чем просто смена руководителей отдельных регионов:
«Президент Путин объявил форс-мажор. Губернаторы уходят один за одним. И это не только кадровый сигнал, это, возможно, новая кампания по объединению регионов, как с НАО и Архангельской областью. Надо снижать затраты, надо упрощать систему госуправления».
«Роснефть» ушла из Венесуэлы
«Роснефть» передала компании, принадлежащей правительству России, все свои венесуэльские активы, получив взамен пакет собственных акций в размере 9,6%. США заявили о готовности снять санкции с дочки «Роснефти», если подтвердится, что компания действительно ушла из Венесуэлы.
«Буровая» объясняет, что означает сделка:
«Надо понимать, что активы, проданные Роснефтью, это не фондовые фантики, а реальные нефтедобывающие предприятия с оценочной стоимостью более $4 млрд. <…> Россия не уходит из Венесуэлы. Принадлежавшие коммерческой компании венесуэльские активы обретают собственника в лице государства. Как отметил замруководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ [Российский институт стратегических исследований – ред.] Дмитрий Бурых, "в Венесуэле ведут активную деятельность не только российские компании, но и компании наших союзников. Для всех них это позитивный сигнал"».
«Дело-труба» считает, что «Роснефть» осталась в плюсе:
«Роснефть убила сразу двух зайцев. Во-первых, крупнейшая нефтяная компания нашей страны избавилась от венесуэльских активов, что дает возможность просить у США снятия санкций. Во-вторых, ушла из-под контроля Кремля, по крайне мере, у государства больше нет контрольного пакета акций Роснефти».
В день, когда было объявлено о передаче активов «Роснефти» неназванной госкомпании, стало известно, что Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть». Комментаторы полагают, что именно эта структура займется венесуэльскими предприятиями.
«Банкста» пишет о том, что общего у «Роснефти» и «Росзарубежнефти»:
«Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и нефтяного попутного газа. Ее уставной капитал составляет 322,7 млрд рублей, компания полностью принадлежит Росимуществу. Гендиректором компании является Николай Рыбчук. Его полный тезка – член Совета ветеранов Анголы, бывший военный атташе и представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в стране. В Анголе служил в середине 1980-х и глава "Роснефти" Игорь Сечин».
«Neftegram» рассказывает, что в Венесуэле не в восторге от сделки:
«Пока в России все обсуждают исход Роснефти из Венесуэлы, а заодно и из-под контроля государства, в самой Венесуэле иначе смотрят на ситуацию. Со сделкой между "Роснефтью" с экстренно созданной "Росзарубежнефтью" не все так просто. Экономист Хосе Торо Харди пояснил, что "Роснефть" передала свои активы российскому правительству, хотя ее контракты не позволяют ей сделать это. По его мнению, эта сделка будет незаконной в Венесуэле без разрешения Национального собрания».
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