Салют 9 мая можно будет посмотреть онлайн в сообществе «Большая перемена»

Трансляцию праздничного салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне можно будет посмотреть 9 мая в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте.

Видео будет идти с Поклонной горы - одной из главных площадок для просмотра салюта в российской столице. В условиях самоизоляции салют в День Победы вся страна будет вынужденно наблюдать в режиме онлайн.

В преддверии праздника в сообществе конкурса «Большая перемена» организованы сразу несколько акций #ОКНА_ПОБЕДЫ, #ОткрыткаПобеды, «О Победе поет вся Россия», «По улицам Победы» и «Кадры Победы».

Школьники занимаются украшением окон своих квартир и домов к празднику, рисуют открытки для ветеранов, ищут в семейных фотоальбомах фотографии военных лет и вместе с родителями поют любимые песни – «Катюша» и «День Победы».

Онлайн-лектории для школьников проводят герои России – летчики и космонавты. Участники поисковых движений рассказывают о своей работе по увековечиванию погибших при защите Отечества.

Также в сообществе конкурса проходят онлайн-экскурсии по музеям и комплексам боевой славы. Кроме того, а актеры театра и кино обсуждают со школьниками лучшие фильмы о Великой Отечественной войне.

Чтобы присоединиться к всероссийскому конкурсу для школьников «Большая перемена» надой пройти регистрацию на сайте БольшаяПремена.онлайн до 23 июня.

