Сайт Дня Победы срочно переделали из-за «вредителей»
Официальный сайт, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обновлён после обвинений в искажении. На нём заменены иллюстрации, сообщил в Facebook депутат Госдумы Евгений Примаков. По его словам, создателям сайта пришлось переделывать стрелки, которые указывают направление удара сторон.
Как отмечает Ura.ru, сначала они показывали направление «слева направо». Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в таком направлении нацистская Германия наступала на Советский союз. Примаков назвал такой дизайн «вредительством». По мнению депутата, создатели не удосужились переосмыслить зарубежные шаблоны - методички, по которым рисуют сайты.
В результате оформление поменяли, а стрелки перевернули в обратную сторону. В дизайн-студии, которая отвечала за разработку сайта, по ка не комментируют ситуацию.
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