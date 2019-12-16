Сайт Дня Победы срочно переделали из-за «вредителей»

Официальный сайт, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обновлён после обвинений в искажении. На нём заменены иллюстрации, сообщил в Facebook депутат Госдумы Евгений Примаков. По его словам, создателям сайта пришлось переделывать стрелки, которые указывают направление удара сторон.

Как отмечает Ura.ru, сначала они показывали направление «слева направо». Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в таком направлении нацистская Германия наступала на Советский союз. Примаков назвал такой дизайн «вредительством». По мнению депутата, создатели не удосужились переосмыслить зарубежные шаблоны - методички, по которым рисуют сайты.

В результате оформление поменяли, а стрелки перевернули в обратную сторону. В дизайн-студии, которая отвечала за разработку сайта, по ка не комментируют ситуацию.

