Сайт 4PDA заблокировали в России из-за жалобы «Матч ТВ»
Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к порталу о гаджетах и технологиях 4PDA.
Как сообщает РБК, сайт был заблокирован по решению Мосгорсуда в соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Суд установил, что 4PDA использовал контент принадлежащего ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо канала «Матч ТВ») телеканала «Футбол 1», тем самым нарушая закон об авторских правах.
«Национальный спортивный телеканал» обратился с иском о размещении своих передач на портале, потребовав прекратить «создание технических условий» для распространения программ и на постоянной основе ограничить доступ к сайту. Мосгорсуд удовлетворил требования, решение вступило в силу 27 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Сайт 4PDA заблокировали в России из-за жалобы «Матч ТВ»
- Звезда телесериала «Зачарованные» назвала Байдена убийцей
- В Самарской области загорелись 13 дачных домов
- Генпрокурор Чехии объявил об уходе в отставку
- Утечка нефти произошла из нефтепровода в ЯНАО
- ВОЗ: Второй год пандемии COVID-19 может стать смертоноснее первого
- Израиль призвал соцсети удалять разжигающий ненависть контент
- Роскомнадзор примет решение в отношении Twitter после 15 мая
- В Верховной раде заявили, что Кубань должна принадлежать Украине
- Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru