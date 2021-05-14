Сайт 4PDA заблокировали в России из-за жалобы «Матч ТВ»

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к порталу о гаджетах и технологиях 4PDA.

Как сообщает РБК, сайт был заблокирован по решению Мосгорсуда в соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Суд установил, что 4PDA использовал контент принадлежащего ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо канала «Матч ТВ») телеканала «Футбол 1», тем самым нарушая закон об авторских правах.

«Национальный спортивный телеканал» обратился с иском о размещении своих передач на портале, потребовав прекратить «создание технических условий» для распространения программ и на постоянной основе ограничить доступ к сайту. Мосгорсуд удовлетворил требования, решение вступило в силу 27 апреля.

