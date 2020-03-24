«Сад памяти» появился в Городе воинской славы Туапсе

«Сад памяти» заложили в Туапсе - Городе воинской славы. Тамим образом там присоединился к одноименной Международной акции, которая продлится до 22 июня. Её участники собираются высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Сегодня в Туапсе высажены 20 магнолий возле стелы «Город воинской славы», на аллее Героев Советского Союза – участников Туапсинской оборонительной операции. В памятной акции с минутой молчания приняли участие местные жители, представители предприятий, общественных и молодежных объединений, Совета ветеранов, казаки.

Почётное звание «Город воинской славы» присваивается за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками населенного пункта в борьбе за свободу и независимость Отечества.

В Туапсе война пришла практически в первые дни. Именно через город-пор организовывалась эвакуация промышленных предприятий и жителей юга Советского Союза. Город также стал масштабным эвакуационным госпиталем. Летом 1942 года местный порт стал главной военно-морской базой для Черноморской группы войск.

В августе 1942 года началась операция по обороне, официально названная Туапсинская оборонительная. Город, несмотря на натиск немецко-фашистских захватчиков так и не был сломлен.

Организаторами акции «Сад памяти» выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».

