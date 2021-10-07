Сачкову предъявили госизмену. Официально
Основателю компании по кибербезопасности Group-IB Илье Сачкову предъявлено официальное обвинение в государственной измене. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на источник. Лефортовский районный суд Москвы на минувшей неделе удовлетворил ходатайство следствия, и отправил бизнесмена в следственный изолятор до 27 ноября.
Вину в госизмене Сачков не признаёт. Подробности дела неясны, поскольку оно имеет гриф «секретно». На днях мать Сачкова обратилась с открытым посланием к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила обеспечить объективность расследования.
В 2016 году Сачков был включён изданием Forbes в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет. Помимо основной деятельности в своей компании, он занимает должность доцента кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- ВОЗ одобрила первую в мире вакцину от малярии
- Европарламент в резолюции обвинил РФ, Китай и КНДР в кибератаках
- СМИ: Новый премьер-министр Японии провел телефонный разговор с Путиным
- В ФАС заявили о снижении надбавок к ценам на лекарства в Москве
- В МИД Польши рассказали о новом пакете санкций Евросоюза против Белоруссии
- Суточная COVID-заболеваемость в Москве скакнула почти в 1,5 раза
- Экс-спикер Верховной рады Разумков заявил о президентских амбициях
- В России создадут систему для борьбы с киберпреступлениями
- Около 1,7 млрд рублей направят на восстановление прав обманутых дольщиков
- Спикер Верховной рады Разумков отправлен в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru