Сачкову предъявили госизмену. Официально

Основателю компании по кибербезопасности Group-IB Илье Сачкову предъявлено официальное обвинение в государственной измене. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на источник. Лефортовский районный суд Москвы на минувшей неделе удовлетворил ходатайство следствия, и отправил бизнесмена в следственный изолятор до 27 ноября.

Вину в госизмене Сачков не признаёт. Подробности дела неясны, поскольку оно имеет гриф «секретно». На днях мать Сачкова обратилась с открытым посланием к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила обеспечить объективность расследования.

В 2016 году Сачков был включён изданием Forbes в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет. Помимо основной деятельности в своей компании, он занимает должность доцента кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.