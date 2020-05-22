С парада на голосование, Подмосковье отменяет пропуска, мировая знаменитость из тульской больницы

Голосование по поправкам в Конституцию и Парад Победы могут состояться 24 июня – в день, когда прошел Парад Победы в 1945 году. Окончательная дата пока не называется. Мобилизационную направленность идеи устроить в один день и Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию отметил в эфире НСН политолог Евгений Минченко. Он заявил, что такой ход может решить и вопросы с явкой, и дать прибавку к результату за поправки. Затягивать до осени с голосованием по поправкам в Конституцию нельзя, поскольку к тому времени придет более глубокое осознание экономических последствий борьбы с пандемией коронавируса, а это может негативно сказаться на итогах плебисцита, - указал в интервью НСН публицист Николай Сванидзе.

Электронные пропуска для передвижения по Московской области будут отменены уже с этой субботы, 23 мая, - объявил глава региона.