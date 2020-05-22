С парада на голосование, Подмосковье отменяет пропуска, мировая знаменитость из тульской больницы
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Голосование по поправкам в Конституцию и Парад Победы могут состояться 24 июня – в день, когда прошел Парад Победы в 1945 году. Окончательная дата пока не называется. Мобилизационную направленность идеи устроить в один день и Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию отметил в эфире НСН политолог Евгений Минченко. Он заявил, что такой ход может решить и вопросы с явкой, и дать прибавку к результату за поправки. Затягивать до осени с голосованием по поправкам в Конституцию нельзя, поскольку к тому времени придет более глубокое осознание экономических последствий борьбы с пандемией коронавируса, а это может негативно сказаться на итогах плебисцита, - указал в интервью НСН публицист Николай Сванидзе.
Электронные пропуска для передвижения по Московской области будут отменены уже с этой субботы, 23 мая, - объявил глава региона.
Для тех, у кого есть необходимость поездок в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно будет оформить пропуск на столичном портале mos.ru. «В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», - пояснил Андрей Воробьев. Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом в пятницу заявил, что в столице необходимо сохранить действующий режим, включая самоизоляцию, пропускную систему, санитарно-защитные мероприятия на транспорте, масочно-перчаточный режим. Вместе с тем, в Москве с 25 мая возобновляют свою работу каршеринг и МФЦ.
Снижение количества новых заражений коронавирусом как в России в целом, так и в Москве констатировал Владимир Путин:
на протяжении всей последней недели регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Вместе с тем, глава государства предупредил об опасности новой волны коронавируса в России, которая, по его словам, возможна с октября по ноябрь. Владимир Путин поручил правительству быть готовым к такому развитию событий и создать необходимые резервы.
Кампания поддержки медсестры из тульской инфекционной больницы, работающую с больными коронавирусом, которую начали было травить в соцсетях после публикации ее фото в полупрозрачном защитном костюме, сквозь который просвечивал купальник, сделала ее мировой знаменитостью.
Заметки о ней опубликовали крупнейшие мировые издания. Вступились за нее и региональные власти: со словами благодарности за труд обратился к ней и тульский губернатор Алексей Дюмин. Медики заслуживают благодарности за работу, а не порицаний за внешний вид – такие его слова привела главный врач больницы Анна Савищева. Она заверила, что письменных дисциплинарных взысканий к медсестре применено не было, назвав ее хорошим сотрудником и профессионалом. «Медсестре в бикини» уже поступило деловое предложение от сети магазинов нижнего белья.
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