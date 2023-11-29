С начала года в Новой Москве введены пять образовательных комплексов
С начала 2023 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы построены пять образовательных комплексов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«С начала года в Новой Москве за счет внебюджетных источников финансирования в пяти разных ЖК достроены и введены в эксплуатацию образовательные комплексы в сумме на 4285 мест», - отметил Бочкарев.
Он уточнил, что два комплекса на 1140 мест введены в поселении Десеноевское, еще два на 2345 мест – в поселении Сосенское, и один на 500 мест – в поселении Московский.
Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин уточнил, что в составы комплексов вошли пять школ на 3445 мести столько же детских садов вместимостью 840 мест.
С момента присоединения территорий к столице в Новой Москве уже построено и введено в эксплуатацию 126 новых объектов образования. В общей сложности к 2035 году там планируется построить около 320 новых детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru