С начала года в метро столицы стало в 1,5 раза больше новых поездов «Москва-2020»

Количество новых поездов «Москва-2020» в столичном метро увеличилось в 1,5 раза с начала года – до 69. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что в 2021 году было запущено 24 новых поезда: 10 из них на Кольцевой линии и 14 – на Калужско-Рижской. На данный момент вагоны новых серий составляют почти 50% всего парка.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что темпы обновления поездов в столичном метро являются самыми быстрыми в мире, всего с 2010 года было закуплено около 3 тысяч 700 вагонов.

«При этом наш самый современный поезд «Москва-2020» превосходит многие мировые аналоги по комфорту. Ширина дверного проема у «Москвы-2020» до 23% больше, чем в поездах производства Siemens, Alstom, Hyundai, CAF. Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха», - добавил он.

До конца года в столичном метро появятся еще 20 новых составов, об этом говорится на официальном сайте мэра города.

