С начала года московские инвесторы начали строительство 68 соцобъектов
С января по октябрь текущего года девелоперам выдали 68 разрешений на строительство соцобъектов в столице. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Все 68 объектов будут реализованы за счет внебюджетных средств, отметил Бочкарев. По его словам, такие показатели говорят о сохранении в Москве благоприятного инвестиционного климата.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что лидером перспективного строительства социальной инфраструктуры является Новая Москва. Там появится 20 новых объектов, преимущественно детские сады и школы.
Также в этом году оформлено разрешение на строительство учебно выставочного комплекса старейшего аграрного университета России имени Тимирязева. В нем планируется проводить различные выставки и конференции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о вводе в эксплуатацию более 90 соцобъектов, 62 из которых были построены за счет инвесторов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru