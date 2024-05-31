С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза

Комитет по безопасности полетов Еврокомиссии снял с Казахстана все ограничения, действовавшие в отношении полетов в государства Евросоюза. Об этом сообщило министерство транспорта Казахстана.

«Учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского союза», — указали в пресс-службе ведомства.

Комитет ЕК 15 мая провел заседание с участием представителей авиавластей 27 стран-членов ЕС, на котором представители авиационных властей Казахстана отчитались о состоянии дел по безопасности полетов в республике. Казахстанские власти рассказали о действиях по устранению замечаний, выявленных ранее, Еврокомиссия положительно оценила их.

Запрет на полеты в Евросоюз из Казахстана действовал с 2009 года, представители сообщества отмечали низкий процент по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), напоминает Ura.ru.

