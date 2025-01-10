С Блиновской прекратили взыскание 1,1 млрд рублей по налогам

Исполнительное производство о взыскании более 1,1 млрд рублей по налогам с блогера Елены Блиновской прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, с «королевы марафонов» пытались взыскать 1 168 855 426 рублей. В ноябре было принято решение о прекращении взыскания из-за банкротства Блиновской. При этом суд продолжает взыскивать задолженность Блиновской в размере 2,5 тысячи рублей.

Суд в ноябре 2024 года признал блогера банкротом и запустил процедуру реализации имущества, напоминает Ura.ru. Размер неисполненных обязательств Блиновской не уточнялся. При этом в октябре представляющий ее интересы юрист Иван Морозов заявлял, что блогер уже погасила свыше 320 млн рублей налоговой задолженности. Общий совокупный долг «королевы марафонов» составлял почти 1,2 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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