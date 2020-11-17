С 2022 года документы в вузы будут принимать дистанционно

Студенты с 2022 года смогут подавать документы для поступления в российские университеты дистанционно, через сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По его словам, что в нынешнем году к сервису были подключены 54 вуза, а в следующем запланировано подключение 137 университетов.