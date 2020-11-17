С 2022 года документы в вузы будут принимать дистанционно

Студенты с 2022 года смогут подавать документы для поступления в российские университеты дистанционно, через сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По его словам, что в нынешнем году к сервису были подключены 54 вуза, а в следующем запланировано подключение 137 университетов.

Студенты МГУ подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки

Сервис был запущен в июне этого года.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин продлили дистанционное обучение старшеклассников до 6 декабря, сообщает Ura.ru. Распоряжение касается учеников 6-11 классов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:вузыСтуденты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры