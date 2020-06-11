С 1 июля в Москве начнутся традиционные отключения горячей воды
В российской столице с 1 июня начнутся традиционные отключения горячей воды. График отключений доступен на сайте online.moek.ru или на московском портале госуслуг mos.ru при помощи поиска, а также по телефону справочной мэрии города: +7 495 777 77 77.
Как правило сезон отключений горячей воды в Москве приходится на середину мая, однако в этом году из-за пандемии коронавируса дату отключений переносили два раза.
Специалисты отмечают, что отключение воды необходимо проводить каждый год, чтобы испытывать трубы под давлением.
«Надо понимать: любой дефект в тепловых сетях Москвы – риск для жителей. Трубы, по которым течет горячая вода, постоянно деформируются от перепада температур. Со временем это приводит к их износу», - сказал депутат Мосгордумы, члена комиссии по ЖКХ Игорь Бускин. Столичный парламентарий призвал москвичей с пониманием отнестись к этим процедурам.
Ранее заместитель главы Минстроя Андрей Чибис заявил, что ведомство разрабатывает технологии, которые позволят ограничить сроки отключения горячей воды в городах тремя днями, передает сайт «Подмосковье сегодня».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru