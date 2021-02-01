С 1 февраля увеличивается размер некоторых федеральных пособий

С 1 февраля в России пересчитают размер ряда федеральных пособий, сообщает РИА Новости.

Их проиндексируют на уровень инфляции. Коэффициент индексации выплат в 2021 году составит 1,049. Размер пособий увеличится для семей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев СССР и РФ, Героев труда и для некоторых граждан.

Так, вырастет единовременное пособие при рождении ребенка с 18 004 рублей до 18 886 рублей. Станет больше выплата за пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Для россиян будет повышено больничное пособие по несчастному случаю или профзаболеваниям.

Индексация подобных выплат происходит ежегодно, начиная с 1 февраля, на основе изменения индекса потребительских цен за предыдущий год.

Оформить пособия можно через портал Госуслуг, где указаны все документы, необходимые для получения выплат.

