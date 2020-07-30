С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.

«Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств», - говорится в сообщении.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла, в этом году пенсионный балл стоит 93 рубля, то есть пенсия вырастет на 279 рублей. Для этого не надо обращаться в ПФР, ее проиндексируют автоматически.



