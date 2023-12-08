РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники
«Российские железные дороги» назначат на новогодние праздники более 1,3 тысячи дополнительных рейсов. Об этом сообщил журналистам замглавы холдинга Иван Колесников.
По его словам, количество рейсов соответствует дополнительным поездам, назначенным в прошлом году.
«Они будут ходить с 22 декабря по 8 января по самым востребованным маршрутам», — подчеркнул Колесников.
Дополнительные рейсы появятся на направлениях из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Адлер, из Санкт-Петербурга — Белгород, Москву, Сортавалу и Адлер. Кроме того, будет увеличено количество поездов из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Адлер.
Ранее РЖД запустили продажи билетов на концерты, шоу и спектакли на портале travel.rzd.ru, напоминает RT.
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