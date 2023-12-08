РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных рейсов в новогодние праздники

По его словам, количество рейсов соответствует дополнительным поездам, назначенным в прошлом году.

«Они будут ходить с 22 декабря по 8 января по самым востребованным маршрутам», — подчеркнул Колесников.

Дополнительные рейсы появятся на направлениях из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Адлер, из Санкт-Петербурга — Белгород, Москву, Сортавалу и Адлер. Кроме того, будет увеличено количество поездов из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Адлер.

Ранее РЖД запустили продажи билетов на концерты, шоу и спектакли на портале travel.rzd.ru, напоминает RT.

