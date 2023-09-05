РЖД запустили более 1 тысячи дополнительных поездов на сентябрь
Государственный холдинг «Российские железные дороги» объявил о назначении более одной тысячи дополнительных поездов на текущий месяц. Более 600 из них будут ходить до курортов на Чёрном море.
По оценке РЖД, самым большим спросом среди курортных населённых пунктов пользуется Адлер. В этом направлении назначено 220 дополнительных поездов. Дале по популярности следуют Анапа (170 дополнительных составов) и Новороссийск (140).
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», дополнительные поезда будут также курсировать между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском. Кроме того, назначены дополнительные составы Москва - Ейск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru