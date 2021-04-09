«РЖД» увеличит количество поездов в российско-белорусском сообщении

Новые скоростные международные поезда «Ласточка» впервые свяжут Москву и Минск, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

В сообщении говорится, что российский холдинг «РЖД» и Белорусская железная дорога увеличивают размеры движения пассажирских поездов между странами. С этой целью будут назначены две пары «Ласточек» № 717/722 и № 721/718, которые с 30 апреля будут ежедневно курсировать между столицами России и Белоруссии.

Для пассажиров предусмотрены два класса обслуживания - бизнес и эконом.

Кроме того, с 13 апреля «РЖД» вернёт в расписание поезд № 7/8 Москва - Брест, который будет курсировать через день. С этой же даты возобновят курсирование поезда Белорусской железной дороги: № 52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург (ежедневно), № 4/3 Брест - Москва (через день) и № 302/301 Минск/Гомель - Адлер (один раз в четыре дня с 27 апреля).

Поезд № 2/1 Минск - Москва, который вернулся в расписание 8 февраля 2021 года, с 13 апреля будет курсировать ежедневно.

Ранее аналитики сервиса «Туту.ру» выяснили, что в апреле российские туристы чаще всего интересовались железнодорожными маршрутами Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород, Москва - Казань, Москва - Иваново и Москва - Воронеж, сообщает RT.

