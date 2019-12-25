РЖД разрешили спор пассажиров верхних и нижних полок

Компания РЖД в новых билетах разместила обращение к пассажирам с нижних полок с просьбой разрешать сидеть внизу их попутчикам с верхних полок в дневное время.

В то же время перевозчик напомнил, что пассажиры, занимающие верхние полки, могут сидеть на нижней полке только с согласия пассажиров, имеющих на них билеты.

В свою очередь пассажирам нижних полок напомнили о необходимости уступать места попутчикам сверху, передает РИА Новости. Новые билеты с рекомендациями поступят в продажу в 2020 году.

Отметим, что в 2017 году в РЖД заявили, что пассажиры с нижних полок имеют полное право не пускать к себе попутчиков сверху.

