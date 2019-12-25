РЖД разрешили спор пассажиров верхних и нижних полок
Компания РЖД в новых билетах разместила обращение к пассажирам с нижних полок с просьбой разрешать сидеть внизу их попутчикам с верхних полок в дневное время.
В то же время перевозчик напомнил, что пассажиры, занимающие верхние полки, могут сидеть на нижней полке только с согласия пассажиров, имеющих на них билеты.
В свою очередь пассажирам нижних полок напомнили о необходимости уступать места попутчикам сверху, передает РИА Новости. Новые билеты с рекомендациями поступят в продажу в 2020 году.
Отметим, что в 2017 году в РЖД заявили, что пассажиры с нижних полок имеют полное право не пускать к себе попутчиков сверху.
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