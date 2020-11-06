«РЖД» пустит в новогодние праздники более 190 дополнительных поездов

ОАО «РЖД» назначит в новогодние и рождественские праздники 191 дополнительный пассажирский поезд, сообщила пресс-служба компании.



Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать по самым популярным маршрутам в период с 25 декабря по 10 января. В АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») прогнозируют, что пиковыми датами станут 29 и 30 декабря, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придётся на 8 и 9 января.



Дополнительные поезда запланированы из Москвы и Санкт-Петербурга в Новороссийск и Адлер, а также Мурманск, Архангельск, Смоленск, Брянск, Старый Оскол, Тамбов, Белгород, Курск, Пензу, Ярославль, Чебоксары, Казань, Ижевск, Саратов, Самару, Тольятти, Уфу, Челябинск, Орск, Воронеж и другие города.



Кроме того дополнительные рейсы предусмотрены из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону в Сочи и Кисловодск, из Адлера в Кисловодск, из Ярославля в Мурманск. При необходимости количество дополнительных поездов могут увеличить, либо включить в уже назначенные составы дополнительные вагоны.

Также в период новогодних каникул ОАО «РЖД» организует ряд специальных туристических поездов и беспересадочных групп вагонов по наиболее популярным маршрутам для зимнего отдыха, например, в сообщении с Рускеалой, Сортавалой, Великим Устюгом, курортом Роза Хутор.

