РЖД предложит пассажирам новогоднее меню в поездах дальнего следования

В новогоднее меню в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования войдут такие блюда, как «Любимый оливье», пюре с щучьими котлетами и утка с рисом, об этом сообщили в РЖД.

Также пассажирам будут предлагать вплоть до 10 января салат «Снежный» с копченой грудкой, мясное ассорти «Веселая метелица», мясо «по-советски» и королевские ватрушки с вишневым вареньем. Помимо этого, пассажиры смогут попробовать «Семужку новогоднюю», ассорти «Праздничное» и утку с рисом и ягодами.