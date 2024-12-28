РЖД предложит пассажирам новогоднее меню в поездах дальнего следования
В новогоднее меню в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования войдут такие блюда, как «Любимый оливье», пюре с щучьими котлетами и утка с рисом, об этом сообщили в РЖД.
Также пассажирам будут предлагать вплоть до 10 января салат «Снежный» с копченой грудкой, мясное ассорти «Веселая метелица», мясо «по-советски» и королевские ватрушки с вишневым вареньем. Помимо этого, пассажиры смогут попробовать «Семужку новогоднюю», ассорти «Праздничное» и утку с рисом и ягодами.
В свою очередь пассажиры поездов «Сапсан» смогут заказать помимо традиционных новогодних салатов сельдь под шубой, имбирные пряники и чай «Пряная вишня».
Ранее Роспотребнадзор Приморского края напомнил жителям региона, что новогодние салаты, в зависимости от ингредиентов, можно хранить в среднем от шести до 36 часов, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru