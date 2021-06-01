«РЖД» назначат летом более тысячи дополнительных поездов

«РЖД» назначат порядка 300 пар дополнительных поездов в южном направлении, в том числе на побережье Чёрного моря и Северный Кавказ, сообщает пресс-служба холдинга.

В сообщении говорится, что всего этим летом для удовлетворения спроса на поездки будет назначено более 550 дополнительных пар пассажирских поездов, что больше, чем в 2019 году.

В холдинге отметили, что наибольшим спросом у пассажиров пользуются поездки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Мурманска, Самары, Екатеринбурга, Томска, Челябинска и других российских городов в направлении Анапы, Адлера, Новороссийска и других курортов Черноморского побережья.

Более 180 специальных рейсов будут назначены для перевозки к местам летнего отдыха организованных групп детей. Для этих целей будут сформированы составы из вагонов последних лет постройки с биотуалетами, кулерами и кондиционерами.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что возобновится движение поездов из Полоцка и Гомеля в Москву, сообщает телеканал «МИР 24». Кроме того, увеличится количество вагонов в составах «Ласточек» по маршруту Москва - Минск.

