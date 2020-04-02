РЖД может ввести режим неполного рабочего дня для сотрудников в связи с ухудшением макроэкономической ситуации. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, соответствующее предложение в письме изложил глава компании Олег Белозеров. В документе отмечается, что компания ожидает серьезного падения производственных показателей и, чтобы избежать сокращений, планирует уменьшить рабочее время сотрудников, в частности, высокопоставленных.

Ранее в конце марта стало известно, что РЖД сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них. Причиной тому стало снижение пассажиропотока на фоне распространения коронавируса.

Также из-зa коронaвирусa было временно междунaродное пaссaжирское сообщение между Россией и рядом стрaн, в том числе Лaтвией и Эстонией, Укрaиной и Молдaвией, a тaкже Азербaйджaном, Киргизией, Тaджикистaном и Кaзaхстaном.

