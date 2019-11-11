Рыба с человеческим лицом напугала пользователей Twitter. Видео

11 ноября 201909:43

Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети. Видеозапись была опубликована в Twitter пользователем с ником @Unexplained. Автор поста написал под видео : «У этого карпа человеческое лицо», сообщает «Свободная пресса».

На кадрах видно, как карп подплывает к самому берегу водоема. У рыбы в этот момент довольно четко можно рассмотреть черты человеческого лица.

Многих пользователей ресурса напугал видеоролик и вызвал негативную реакцию.


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ФОТО: flickr/Jorge Quinteros
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