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Рыба с человеческим лицом напугала пользователей Twitter. Видео
11 ноября 201909:43
Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети. Видеозапись была опубликована в Twitter пользователем с ником @Unexplained. Автор поста написал под видео : «У этого карпа человеческое лицо», сообщает «Свободная пресса».
На кадрах видно, как карп подплывает к самому берегу водоема. У рыбы в этот момент довольно четко можно рассмотреть черты человеческого лица.
Многих пользователей ресурса напугал видеоролик и вызвал негативную реакцию.