Рыба с человеческим лицом напугала пользователей Twitter. Видео

Экс-депутат Рады заявил о решении Украины прекратить закупать электроэнергию у России Эксперты прогнозируют повышение цен на сотовую связь в 2020 году Опрос: Каждый третий россиянин доплачивает за лечение в стационаре Билеты на поезда в Крым раскупаются по три штуки в минуту