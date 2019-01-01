Рядом с новыми станциями Сокольнической ветки метро появятся скверы

Более трёх тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников появятся около новых станций Сокольнической линии метро. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он напомнил, что сегодня, 20 июня, градоначальник открыл станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Кроме того, Хуснуллин подчеркнул, что прилегающая к станциям территория освещена, оборудована скамейками, качелями и урнами. Вблизи новых станций организованы перехватывающие парковки более чем на три тысячи машиноместо.

Отмечается, что открытия метро часть автобусных маршрутов, следующих до «Теплого Стана» и «Саларьево», будет переключена на новые станции «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино» и «Филатов Луг».

Ранее сегодня НСН писала, что столичная подземка выпустила 40 тысяч карт «Тройка», посвященных новым станциям Сокольнической линии. В пресс-службе метрополитена напомнили, что выпуск тематических карт «Тройка» с дизайном, посвященным знаковым событиям, стал традицией.

