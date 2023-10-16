Рядом с метро «Рижская» построят вокзал для магистрали Москва-Петербург

Около станции метро «Рижская» будет построен вокзал высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Территория вокруг вокзала будет застроена 330 тысячами квадратных метров недвижимости, уточнил он. Строительство запланировано в рамках утвержденного проекта планировки территории.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что застройка будет расположена с обеих сторон от железнодорожных путей.

«Город получит мощный хаб – важную составляющую общего транспортного каркаса города», - добавила она.

Также будет построен второй вестибюль станции метро «Рижская» БКЛ. Для улучшения движения автомобилей будут организованы дополнительные парковки и два новых остановочных пункта, а также реконструированы трамвайная линия и прилегающая улично-дорожная сеть.

