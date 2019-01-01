Ряд улиц Москвы перекроют в выходные
В эти выходные будут закрыты ряд улиц в центре столицы, сообщили «Интерфаксу» в ЦОДД Москвы.
Так, не будет движения транспорта по улице Ильинка между Красной площадью и Большим Черкасским переулком. Также будет закрыт поворот с Большой Дорогомиловской улицы к Киевскому вокзалу.
23 июня с 12 до 21 часа закроют движение транспорта по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой.
В этот же день перекроют движение по Малой Грузинской улице, в Расторгуевском переулке, по Пресненскому Валу и по улице Климашкина, сообщает «Интерфакс».
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