Ряд нововведений для российских автомобилистов вступят в силу 1 июля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, с начала июля вводится запрет на ввоз в РФ праворульных самосвалов и строительной спецтехники, а также микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами, и пассажирских автобусов.

Также со следующего месяца для легализации изменений в конструкции автомобилей нужно будет предоставлять машины на спецпроверку в лаборатории. Отмечается, что пока такой документ можно получить удаленно, в частности, по фотографиям.

Кроме того, с 1 июля изменится порядок медосвидетельствования. Так, ряд водителей будет необходимо сдать допанализы. Это коснется тех автолюбителей, у кого врачи обнаружат злоупотребление алкоголем или наркотиками.

