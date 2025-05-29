Rutube обошел по просмотрам VK Видео и YouTube

Видеохостинг Rutube в мае 2025 года обошел по числу просмотров VK Видео и YouTube, следует из результатов онлайн-опроса, представленного аналитическим агентством TelecomDaily.

«VK Видео» в марте обогнал YouTube по популярности

Уточняется, что 77% опрошенных заявили, что постоянно или хотя бы единожды за последние полгода смотрели видео на Rutube. При этом 80% из них планируют использовать сервис и в дальнейшем. На второй строчке по популярности расположился сервис сервис VK Видео (74%), YouTube (72%) занял лишь третью позицию. Далее в топе следует Дзен (42%), Одноклассники Видео (16%) и Смотрим (5%).

При этом лидеры рейтинга показали схожий результат по узнаваемости. Согласно опросу, 92% респондентов знают о существовании VK Видео, Rutube и YouTube

Ранее генеральный директор «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров сообщал, что по итогу 2024 года число активных пользователей российского видеохостинга Rutube выросло до 78,3 млн человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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