Rutube-канал Кремля получил регистрацию в реестре Роскомнадзора
Официальный канал Кремля «Кремль. Новости» на видеохостинге Rutube зарегистрировали в реестре Роскомнадзора. В описании профиля появилась отметка со ссылкой на лицензию.
«Ресурс включен в перечень Роскомнадзора», — говорится в перечне зарегистрированных страниц и каналов на портале госуслуг.
Регистрация в реестре подтверждает способность владельца канала размещать данные о сборе пожертвований на деятельность, рекламу по заявкам рекламодателей, разрешает другим ресурсам делать репосты публикаций.
Роскомнадзор начал вести реестр блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков с ноября, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru