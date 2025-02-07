Rutube-канал Кремля получил регистрацию в реестре Роскомнадзора

Официальный канал Кремля «Кремль. Новости» на видеохостинге Rutube зарегистрировали в реестре Роскомнадзора. В описании профиля появилась отметка со ссылкой на лицензию.

«Ресурс включен в перечень Роскомнадзора», — говорится в перечне зарегистрированных страниц и каналов на портале госуслуг.

Регистрация в реестре подтверждает способность владельца канала размещать данные о сборе пожертвований на деятельность, рекламу по заявкам рекламодателей, разрешает другим ресурсам делать репосты публикаций.

Роскомнадзор начал вести реестр блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков с ноября, напоминает RT.

