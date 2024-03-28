Румыния впервые начнет оформлять шенгенские визы для россиян с 31 марта

Румыния впервые начнет оформлять единые (шенгенские) визы для россиян с 31 марта, заявление на получение документа можно будет подать во всех консульствах республики на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Румынии в Москве.

Как отметили в ведомстве, шенгенские визы, выданные после 31 марта, допускают въезд в Шенгенскую зону «на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода». С заявлениями на выдачу виз будут работать консульские учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

По данным посольства, туристы смогут воспользоваться визами, выданными до 31 марта, в течение срока их действия только для въезда в Румынию, Болгарию и на Кипр. Обладатели выданных ранее краткосрочных виз республики, желающие въехать в одно из государств Шенгенской зоны, должны будут обратиться за документом к стране конечного назначения.

Ранее стало известно, что Болгария с 1 апреля начнет оформлять единые шенгенские визы типа C вместо национальных, напоминает телеканал «360».

