Руководство Костромской области наградило мужчин, спасших детей из пожара
Губернатор Костромской области Сергей Ситников наградил мужчин, спасших из горящей квартиры в Костроме троих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Инцидент произошел днем 6 июня в квартире на последнем этаже трехэтажного доме в микрорайоне "Венеция". Трое детей остались дома одни, перед уходом мать закрыла дверь в квартиру на ключ. После начала пожара дети вышли на балкон, их спасли трое проходящих мимо мужчин.
По имеющимся данным, "спасатели" сначала пытались взломать дверь, а потом забрались на балкон по водосточной трубе. Они передали детей вниз по цепочке. Губернатор наградил Станислава Смирнова, Джамала Гассояна, Ивана Потемина и Кирилла Никитина, вручив им благодарственные письма и часы с символикой Костромской области.
Глава региона также заявил, что направил документы в МЧС России о представлении костромичей к ведомственным наградам. По факту происшествия также возбуждено уголовное дело в отношении органов опеки по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". По имеющимся данным, мать детей на протяжении шести лет состояла на профилактическом учете из-за неисполнения родительских обязанностей, однако в апреле 2021 года была снята с учета.
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