Руководителя Росздравнадзора наградили медалью за спасение стюардессы
Глава Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Роман Курынин был награждён за спасение стюардессы на борту самолёта, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В сообщении говорится, что глава министерства Александр Куренков наградил Курынина ведомственной медалью «За содружество во имя спасения».
Инцидент произошёл на борту лайнера, летевшего из Сочи в Москву. После набора высоты одной из стюардесс стало плохо, у неё остановилось сердце.
К счастью, одним из пассажиров был Курынин, который провёл экстренные реанимационные мероприятия и запустил сердце женщины, которую после экстренной посадки в волгограде передали местным врачам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский генерал Кривонос: ВСУ могут попасть в котел под Харьковом
- Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года
- Путин назвал демографическую ситуацию в России сложной
- РБК: Генерал Суровикин освобожден от должности командующего ВКС
- Руководителя Росздравнадзора наградили медалью за спасение стюардессы
- Джо Байден примет участие в саммите G20
- Умер итальянский певец Тото Кутуньо
- Зеленский и Санду обсудили альтернативные маршруты зернового экспорта
- Путин поручил правительству и ЦБ контролировать отток капитала
- Путин заявил о росте реальных доходов россиян на 4,7 процента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru