Руководителя Росздравнадзора наградили медалью за спасение стюардессы

В сообщении говорится, что глава министерства Александр Куренков наградил Курынина ведомственной медалью «За содружество во имя спасения».

Инцидент произошёл на борту лайнера, летевшего из Сочи в Москву. После набора высоты одной из стюардесс стало плохо, у неё остановилось сердце.

К счастью, одним из пассажиров был Курынин, который провёл экстренные реанимационные мероприятия и запустил сердце женщины, которую после экстренной посадки в волгограде передали местным врачам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

