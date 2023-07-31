Путин наградил космонавта Антона Шкаплерова орденом Гагарина

В документе, который подписал глава государства, говорится, что награда космонавту присуждена «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на МКС».

В марте 2023 года госкорпорация «Роскосмос» объявила, что Шкаплеров, на счету которого четыре длительных полёта на околоземную орбиту, покинул отряд космонавтов.

Ранее Путин за выдающиеся заслуги в освоении космоса наградил орденом Гагарина депутата Госдумы, первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

