Путин наградил космонавта Антона Шкаплерова орденом Гагарина

Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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В документе, который подписал глава государства, говорится, что награда космонавту присуждена «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на МКС».

В марте 2023 года госкорпорация «Роскосмос» объявила, что Шкаплеров, на счету которого четыре длительных полёта на околоземную орбиту, покинул отряд космонавтов.

Ранее Путин за выдающиеся заслуги в освоении космоса наградил орденом Гагарина депутата Госдумы, первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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