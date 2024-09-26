Руководители «РГ Медиа» вошли в рейтинг лучших российских менеджеров

Первый заместитель генерального директора «РГ Медиа» Светлана Борисова вошла в рейтинг «ТОП-100 финансовых директоров», а руководитель дирекции маркетинга и общественных связей Юлия Шимарская оказалась в числе сотни лучших директоров по маркетингу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию НСН.

Во вторник, 24 сентября, на площадке Цифрового Делового Пространства прошла пресс-конференция, посвященная публикации рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», который в 25-й раз организует Ассоциация менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ». В этом году имена лучших управленцев страны опубликованы на страницах рейтинга в 18 функциональных и 22 отраслевых направлениях.

Специалисты называют данный бизнес-рейтинг не только эффективной системой оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена, но и аналитическим инструментом.

Кроме того, прошедший форум стал крупнейшим деловым событием для управленцев из разных сфер бизнеса и объединил топ-менеджеров ведущих российских компаний, бизнес-лидеров, представителей органов власти, экспертного сообщества, отраслевых ассоциаций и СМИ.



Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.

