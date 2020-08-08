Руины храма XIV века археологи обнаружили в Великом Новгороде

«Неподалеку от пересечения улиц Михайлова и Никольской обнаружили остатки церкви Иоанна Крестителя», - рассказал Бускрин.

Археологические раскопки продолжаются, отмечает «Интерфакс».

Храм Иоанна Крестителя был воздвигнут в 1359 году и разобран после восьми пожаров и перестроек в 1745 году. Археологи обнаружили небольшой фрагмент церкви при раскопках в 1975 году.

