Ручку за полтора миллиона пытался провезти пассажир в «Шереметьево»

Ручку «Mont Blanc» за полтора миллиона рублей пытался ввезти 49-летний россиян, прилетевший из Риги, в аэропорту «Шереметьево», пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Во время таможенного осмотра он вытащил из внутреннего кармана куртки перьевую ручку Mont Blanc.

Пассажир сообщил, что купил ручку стоимостью 7 тысяч евро во время поездки. По его словам, предмет стоил семь тысяч евро.

