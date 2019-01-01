Общество
Пассажир сообщил, что купил ручку стоимостью 7 тысяч евро во время поездки. По его словам, предмет стоил семь тысяч евро.
Ручку за полтора миллиона пытался провезти пассажир в «Шереметьево»
19 июля23:08
Ручку «Mont Blanc» за полтора миллиона рублей пытался ввезти 49-летний россиян, прилетевший из Риги, в аэропорту «Шереметьево», пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Во время таможенного осмотра он вытащил из внутреннего кармана куртки перьевую ручку Mont Blanc.
Пассажир сообщил, что купил ручку стоимостью 7 тысяч евро во время поездки. По его словам, предмет стоил семь тысяч евро.
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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Шереметьево
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